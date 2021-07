Terremoto: rafforzata la convenzione "Plafond Sisma Centro Italia" sottoscritta tra Abi e Cdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzata la convenzione "Plafond Sisma Centro Italia" sottoscritta tra Abi e Cdp sulle regole per la concessione da parte delle banche di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato, per la ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016: le Parti hanno sottoscritto un recente Addendum al fine di accelerare le tempistiche di erogazione dei finanziamenti a favore dei beneficiari finali. Lo rende noto l'Abi. In particolare, le modifiche riguardano, tra l'altro, i seguenti aspetti: l'introduzione di una seconda data di erogazione della provvista Cdp nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno (originariamente ne era prevista una sola nei mesi di dicembre e agosto); la riduzione dei giorni a disposizione delle banche (da 5 a 3 giorni) per effettuare i pagamenti, tramite bonifico, degli interventi ammessi a contributo in favore dei soggetti che operano su incarico del beneficiario per la realizzazione degli stessi (ad esempio, imprese edili, professionisti). Le modifiche, comunicate alle banche con specifica circolare Abi, sono già in vigore.(Com)