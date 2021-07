Piemonte: 50 anni della Regione, il drapò ai 1181 comuni del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’Agenzia Ansa c’era il 13 luglio del 1970, in occasione della prima seduta del Consiglio regionale subalpino; c’era quando è stato approvato il suo Statuto, il 10 novembre di quell’anno nella storica aula di Palazzo Madama, antica sede del Parlamento Subalpino; e c’era il 22 marzo 2005, quando è entrato in vigore il nuovo Statuto regionale. Il volume “Piemonte cinquant’anni” ripercorre questo lungo cammino fino ai giorni nostri seguendo il filo rosso dei principi enunciati dai primi 15 articoli della carta regionale”, commenta Luigi Contu, direttore Agenzia Ansa. “Un viaggio nella storia di un Piemonte dalle forti tradizioni, pioniere nella politica e nell’economia come nell’arte e nella cultura. Centocinquanta pagine di fotografie che immortalano la vita della Regione e, con questa, il risultato di cinquant’anni di produzione legislativa e attività di governo. Un racconto iconografico sobrio ma autorevole, come l’informazione dell’Ansa, e proprio per questo motivo di forte impatto”. “La Fondazione CRT accompagna ogni giorno la vita dei cittadini di tutti i 1.181 Comuni piemontesi – dichiara il presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia –In 30 anni di attività, infatti, ha reso possibili 40.000 progetti per la cultura, l’ambiente, il welfare, la ricerca, l’innovazione, la formazione, mettendo a disposizione del territorio risorse per 2 miliardi di euro, oltre a competenze e reti anche internazionali: questo lavoro da ‘aiuto-regista’ per far crescere il bene comune insieme alle istituzioni elettive, a partire dalla Regione Piemonte, rappresenta oggi una sfida ancora più complessa, perché il necessario incremento della competitività dopo la pandemia deve andare di pari passo con il miglioramento del benessere e della dignità per tutte le persone nelle comunità”. (Rpi)