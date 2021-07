Ambiente: sequestrati stabilimenti balneari a Capaccio (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della stazione carabinieri forestale di Capaccio – Foce Sele, nel corso di controlli mirati alla tutela del territorio, nello specifico sulla regolarità degli stabilimenti balneari, sono intervenuti in località “Varolato” del comune di Capaccio Paestum (Sa). Qui i militari hanno accertato che 4 stabilimenti erano sprovvisti dell’autorizzazione per l’installazione delle strutture amovibili presenti, e del nulla osta in quanto aree rientranti nella perimetrazione della Riserva Naturale “Foce Sele – Tanagro”. Inoltre, le opere realizzate, risultavano traslate rispetto a quanto previsto nella concessione, andando così ad occupare abusivamente una zona demaniale gravata da usi civici e una zona classificata come “E3” (divieto assoluto di edificazione) nel Prg del comune di Capaccio Paestum. Alla luce di quanto accertato, quindi, i militari hanno provveduto a deferire all’Autorità giudiziaria i titolari degli stabilimenti balneari e successivamente, a seguito di disposizioni emesse dall’Autorità giudiziaria stessa, a porre sotto sequestro due degli stabilimenti interessati dalle opere illecite. (Ren)