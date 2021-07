Abruzzo: Cgil su Pnrr, su Sanità Regione non in grado di spendere risorse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche gli ultimi atti di programmazione della Regione - spiega ancora Ranieri - non fanno ben sperare se consideriamo che nella nuova bozza di rete ospedaliera il governo regionale decide di non accollarsi l'onere delle scelte, di non puntare sulle eccellenze, e presenta un piano che probabilmente sarà bocciato dal ministero della Salute. Una rete ospedaliera che, tra l'altro, è totalmente scollegata dal progetto di integrazione con la rete territoriale che si dovrà attivare. Il presidente Marsilio ieri ha dichiarato che le risorse del Piano nazionale non sono sufficienti a coprire tutte le esigenze della sanità abruzzese. Certamente queste dichiarazioni corrispondono al vero ma è innegabile che finalmente vi sono risorse importanti destinate al miglioramento del nostro sistema sanitario e perché queste risorse vengano utilizzate al meglio è necessario che il governo regionale cambi immediatamente marcia e cominci davvero a programmare gli interventi necessari al miglioramento del nostro sistema della Salute. Le risorse del Recovery plan saranno disponibili per un tempo limitato ed avranno la meglio quelle regioni che dimostreranno una forte capacità di programmazione e di attuazione degli interventi. Per il momento - conclude il segretario Cgil - l'Abruzzo non è tra queste". (Gru)