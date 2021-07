Abruzzo: turismo del vino, il 6 agosto torna Calici di Stelle a Ortona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per tutti gli amanti del buon vino agosto è il momento di Calici di Stelle, uno degli eventi estivi più importanti nel panorama enoturistico internazionale: cantine, castelli, piazze e interi borghi in tutta Italia letteralmente invasi da migliaia di winelovers tra sabato 31 luglio e e domenica 15 agosto per vivere esperienze enoiche uniche sotto il cielo stellato del belpaese. In Abruzzo l'evento regionale andrà in scena venerdì 6 agosto alle 20.30 nel suggestivo scenario della Castello Aragonese di Ortona, in provincia di Chieti, dove le cantine associate al Movimento celebreranno i vitigni autoctoni abruzzesi con una incredibile degustazione sotto le stelle e su una delle più belle "terrazze" sul Mar Adriatico. Non solo il vino protagonista della serata ma anche il cibo e la buona musica per una serata destinata a rimanere nel cuore dei winelovers abruzzesi ma anche dei tanti turisti che ad agosto si trovano lungo la Costa dei Trabocchi. Un'edizione "particolare" per via della nota situazione gli eventi pubblici in questo determinato periodo storico ma che sarà comunque di altissimo livello e in totale sicurezza grazie alla proficua collaborazione tra il Movimento e l'amministrazione comune di Ortona che ha fortemente voluto confermare la manifestazione anche per quest'anno. (segue) (Gru)