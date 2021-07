Napoli: arcivescovo Battaglia in visita alla polizia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Battaglia ha poi espresso "ammirazione e apprezzamento per il servizio reso alla comunità cittadina, servizio definito di solidarietà per la vicinanza e l'attenzione ai problemi e alle esigenze dei singoli e della collettività. Quello svolto dalle agenti e dagli agenti della Polizia locale è un lavoro delicato e prezioso che punta a salvaguardare la civile convivenza attraverso la tutela e l'affermazione della legalità". Infine l'arcivescovo ha voluto ricordare i dipendenti gravemente colpiti dal Covid e quelli che sono caduti in servizio. Il sindaco de Magistris, come si legge in una nota, "ha ringraziato di cuore l'Arcivescovo Battaglia condividendo le sue parole sull'importanza del servizio svolto in Città dalla Polizia locale, ovviamente non solo nella delicata gestione del traffico cittadino ma nei tanti compiti che con abnegazione che le donne e gli uomini in divisa assolvono ogni giorno". (Ren)