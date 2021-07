Covid: Sardegna, da ieri 112 nuovi casi, in calo pazienti in area medica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 112 i casi di positività al Covid-19 rilevati in Sardegna nelle ultime 24 ore a fronte di 5.620 tamponi processati. Si registra un nuovo decesso (1.494 in totale). I ricoveri ospedalieri: 42 pazienti in area medica (-6 rispetto al report precedente) e 3 in terapia intensiva (+2). Nel monitoraggio odierno è presente il risultato di un riallineamento fra il database dell'Iss e il dato presente nel flusso informativo del ministero della Salute e Protezione civile, che va a modificare il totale dei guariti e delle persone in isolamento domiciliare. Attualmente in Sardegna sono 1.219 le persone in isolamento domiciliare e 55.155 i guariti (+1.528 in seguito al riallineamento del dato). Sul territorio, dei 57.913 casi positivi complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza, 15.348 (+61) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 8.820 (+27) nel Sud Sardegna, 5.207 (+3) a Oristano, 10.976 (+1) a Nuoro, 17.548 (+20) a Sassari. (Rsc)