Sardegna: uccise giovane fuori da discoteca in Sassarese, 27enne condannato a 25 anni

- Il 25 dicembre del 2019 aveva ucciso con due coltellate il 26enne sassarese Giovanni Fresi all'uscita della discoteca Blu Star di Ossi (Sassari). Per Giuseppe Dino Elias, 27 anni, ritenuto responsabile di quel delitto è arrivata la condanna a 25 anni e 6 mesi inflitta dalla Corte d'Assise di Sassari presieduta da Massimo Zaniboni. La Corte ha accolto la richiesta del sostituto procuratore, Angelo Beccu. Giuseppe Dibo Elias, difeso dagli avvocati Gabriele e Luigi Satta, è stato anche condannato a pagare una provvisionale di 50 mila euro alla famiglia della vittima, costituitasi parte civile con l'avvocato Lisa Udassi. I rapporti fra la vittima, Giovanni Fresi e Giuseppe Dibo Elias erano tesi da tempo: i due, la notte dell'omicidio avevano litigato all'interno del locale. In un momento successivo, intorno alle 4 del mattino, Dibo Elias era tornato in discoteca con un coltello da cucina col quale ha colpito ad un braccio Fresi per poi sferrargli la coltellata mortale all'addome all'esterno del locale. Poi la fuga e l'arresto da parte dei Carabinieri. (Rsc)