Campania: Grassi (Lega), basta Dad, De Luca e Festa non facciano propaganda

- "Come Lega, grazie al nostro capogruppo Massimiliano Romeo, nel corso del question time al Senato, abbiamo chiesto al ministro Bianchi garanzie affinché l'anno scolastico riparta con corsi in presenza". È quanto ha dichiarato il senatore della Lega Ugo Grassi, coordinatore provinciale di Avellino. "Il ministro Bianchi ha risposto senza incertezze che il prossimo anno sarà in presenza. Garantiremo la massima attenzione affinché vengano garantiti i diritti dei nostri studenti. De Luca e il sindaco di Avellino Festa sono avvertiti: ancora un solo giorno in più in Dad sarebbe disastroso per i nostri ragazzi. Non si azzardassero a fare propaganda a spese dei nostri figli". (Ren)