Recovery: Damiani (FI), 82 miliardi per Sud occasione ma serve vigilanza su inerzia Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo governance, ma anche interventi di ispezione e monitoraggio sulle amministrazioni pubbliche, soprattutto del Sud, perché l'occasione storica del Pnrr non venga sprecata. Lo ha dichiarato il senatore Dario Damiani intervenendo durante il Question Time al Senato. "Le rassicurazioni che ci giungono da parte del governo sull'utilizzo dei fondi del Next generation Eu segnano un deciso cambio di passo rispetto al passato. In questi anni - continua - abbiamo assistito inermi a uno spreco di risorse dei fondi strutturali messi a disposizione dall'Unione europea e addirittura a un mancato utilizzo delle stesse che oggi sarebbe intollerabile. Con il Pnrr al Sud andrà una cifra non inferiore al 40 per cento degli investimenti per una capacità di spesa di 82 miliardi. Una cifra che potrebbe colmare gap cronici che ancora oggi dividono l'Italia a metà. Servono quindi interventi mirati per impedire un'ulteriore dispersione di fondi e intervenire in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche. Siamo certi che l'azione di vigilanza che questo governo intende esercitare sarà garanzia di efficienza e di crescita per il nostro Mezzogiorno", conclude.(Com)