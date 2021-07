Sardegna: 21 mila dosi vaccino inoculate nell'isola nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna quasi 21 mila persone (tra prime e seconde dosi) hanno ricevuto il siero anti-Covid nel fine settimana. Salgono così a 1.542.296 le dosi di vaccino contro il coronavirus somministrate complessivamente in Sardegna dall'inizio della campagna vaccinale. Il totale delle dosi consegnate alla Regione è di 1.700.325, per una percentuale del 90,7 per cento che pone la Sardegna al settimo posto nazionale. Complessivamente il 42,6 per cento dei sardi (632.485 persone) ha già completato il ciclo vaccinale. (Rsc)