Napoli: P. De Luca (Pd), con Manfredi città torna grande capitale

- "Stamattina, a Napoli, abbiamo svolto un incontro molto partecipato con gli operatori dell'Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale. Insieme a Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera, abbiamo presentato le proposte di Gaetano Manfredi, candidato Sindaco di Napoli, e del Partito Democratico, per il futuro del Porto del capoluogo partenopeo". Lo afferma Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd. "Il Porto di Napoli è una grande risorsa, un'infrastruttura strategica, che offre enormi opportunità economiche per la città, per la Regione e per l'intero Mezzogiorno. Dobbiamo sfruttare l'occasione storica del Recovery Fund e delle Zes per attrarre sempre maggiori investimenti e per rilanciare lo sviluppo delle infrastrutture, della logistica, dell'intermodalità, del turismo, con progetti condivisi e innovativi. Il futuro di Napoli dipende dal futuro del suo Porto. Dobbiamo recuperare questo legame, ed impegnarci con serietà e responsabilità per fare nuovamente di Napoli una grande capitale, ponte di collegamento politico, economico e culturale tra l'Europa e il Mediterraneo. Manfredi è un candidato di grande spessore, qualità e capacità amministrativa. Saprà lavorare in questa direzione per rendere Napoli più moderna, vivibile e sostenibile.(Ren)