Sardegna: Confartigianato, incontro per promuovere l'artigianato artistico dell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto, inoltre, nasce anche per rafforzare la cooperazione fra le realtà artigiane, valorizzare e commercializzare le produzioni locali e promuovere l'utilizzo delle materie prime del territorio. Le imprese interessate a partecipare all'evento potranno farlo anche a distanza richiedendo il link a confartigianatonuoro@tiscali.it oppure contattando direttamente Confartigianato Nuoro Ogliastra al numero 07841830101. "In Barbagia c'è un confine sottile tra arte e artigianato artistico, tra creatività e design industriale, tra tradizione manifatturiera e made in Sardegna - commenta Pietro Mazzette, segretario di Confartigianato Nuoro Ogliastra – per questo, dopo i lunghi mesi in cui la pandemia ha impedito a troppi di lavorare e vedere valorizzato il proprio operato, è doveroso supportare un progetto di sviluppo delle imprese, dei prodotti e dei territori, per mandare un segnale di riscossa che parta dal nuorese e che arrivi quanto più lontano possibile". (Rsc)