Lavoro: Bombardieri (Uil), lavoratori non possono pagare sblocco licenziamenti

- Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, durante l'inaugurazione di una sede sindacale a Pesaro, è intervenuto anche sulla questione dei licenziamenti, dicendo che "bisogna rispettare le persone, e il lavoro", e che "le lavoratrici e i lavoratori non possono pagare lo sblocco dei licenziamenti". Lo rende noto un comunicato stampa della Uil. "L'accordo impegna tutti, ma gli ultimi eventi dimostrano che questo rispetto ancora non c'è", ha detto il leader della Uil. "Ci aspettiamo, dunque, un intervento da parte del presidente Draghi, con l'attivazione della cabina di regia. Ma ci aspetteremmo un intervento anche da parte di Confindustria: se ci sono associate che si comportano in modo difforme dall'intesa, potrebbe metterle fuori dalla propria Associazione". (segue) (Com)