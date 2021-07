Lavoro: Bombardieri (Uil), lavoratori non possono pagare sblocco licenziamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre inoltre, aggiunge Bombardieri, "riformare gli ammortizzatori sociali e collegare la ripresa alle politiche attive del lavoro, preparando le lavoratrici e i lavoratori che rischiano di perdere il posto con un intervento massiccio di formazione e riqualificazione professionale". Vengono però rivendicate "occupazione stabile e dignitosa e non lavoretti o voucher". "Gli ammortizzatori sociali", ha concluso Bombardieri, "dovranno coprire tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori: va affermato, quindi, il principio solidaristico ma, al tempo stesso, va applicato anche il criterio assicurativo, nel senso che le aziende devono pagare e non possono pensare che tutta la copertura sia scaricata sulla fiscalità generale". Per quanto riguarda l'apertura della sede Uil di Pesaro, Bombardieri, che è stato accolto dalla segretaria della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli e dai dirigenti e delegati regionali, ha commentato: "L'apertura di una sede è sempre un fatto positivo: è un presidio di democrazia, un centro di aggregazione a disposizione delle persone. Quando si apre una nuova sede si offre un luogo a chi vuole incontrarsi e vedersi, per esprimere un'idea di comunità, di unità e di solidarietà". (Com)