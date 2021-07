Lavoro: Letta su Gkn, governo apra subito un tavolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' assolutamente inaccettabile quello che è successo alla Gkn, così come quello che è successo in Brianza dove, dopo aver incontrato i lavoratori, ho chiesto al governo di aprire immediatamente un tavolo per ribaltare la situazione che si era creata. La stessa cosa deve avvenire anche a Firenze". Il segretario Pd, Enrico Letta, è così intervenuto a Bologna sulla vicenda dei 422 dipendenti della Gkn in provincia di Firenze, che sono stati licenziati via mail e che hanno aperto un'assemblea permanente all'interno della fabbrica. (Rin)