- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è giunta in Emilia Romagna per partecipare alla commemorazione dell'eccidio nazista al Campo di Fossoli in provincia di Modena. Ne dà notizia su Twitter il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: "Benvenuta in Emilia-Romagna Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea". (Rin)