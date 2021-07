Venezia: Brunetta, farne la più antica città del futuro, modello per mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezia "deve tornare a essere città-mondo, con i suoi secoli di storia, di successo dell'equilibrio culturale, tecnologico, economico. Ha rappresentato una sintesi straordinaria di cultura, democrazia, arte, economia, tecnologia. È una città-mondo non solo per le sue radici: può diventare la più antica città del futuro". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo alla presentazione della Fondazione Venezia Capitale mondiale della sostenibilità. "Non vorrei dimenticare il Novecento: in parte per Venezia è stato decadenza, in parte un secolo mirabile, di evoluzione della città e dell'entroterra. Porto Marghera, energia elettrica, portualità: erano le chiavi dello sviluppo del tempo. Oggi dobbiamo coniugare salvaguardia e rivitalizzazione, pensando al futuro. Futuro vuol dire transizione green, digitale, inclusione e giustizia sociale", ha aggiunto. (segue) (Rin)