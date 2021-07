© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mattinata "emozionante per l'Emilia Romagna e l'Unione europea", scrive su Twitter il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che aggiunge: "All’ex campo di concentramento di Fossoli la visita della presidente Ursula von der Leyen e del presidente David Sassoli per commemorare le 67 vittime dell'eccidio nazifascista del 1944. Per fare memoria e non dimenticare. Mai". (Rin)