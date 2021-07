Sardegna: al Tribunale di Tempio approda processo su cantiere edilizio nel paradiso naturale di Tavolara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 13 luglio è prevista l'apertura del dibattimento davanti al Tribunale penale di Tempio Pausania (in forma monocratica) sul cantiere edilizio sull'isola di Tavolara, nel comune di Olbia. L'accusa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania è di abusivismo edilizio. Originariamente il dibattimento si doveva aprire lo scorso 7 gennaio, ma ha subìto un rinvio di sei mesi a causa della positività al Covid-19 del giudice designato. Il Procuratore della Repubblica Gregorio Capasso ha citato a giudizio Vittorio e Loredana Marzano, committenti dei lavori, Giuseppe Ciambella e Paolo Guglielmi, amministratore unico (il primo fino all'aprile 2018) della Igas Com s.r.l., committente dei lavori, Julio Cesar Ayllon, direttore dei lavori, Marilena Cardone, amministratrice unica della Cama costruzioni s.r.l., esecutrice dei lavori. Sono accusati, in concorso fra loro, di aver realizzato opere ritenute abusive in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica: demolizione integrale di un fabbricato rurale del 1936 e nuova costruzione (metri cubi 752,32) in totale difformità del provvedimento unico comune Olbia numero 382 del 2 dicembre 2015 (ristrutturazione con aumento volumetrico ai sensi della legge regionale Sardegna numero 4/1999 e s.m.i.), per giunta privo di efficacia per decorrenza del termine. (segue) (Rsc)