Sardegna: al Tribunale di Tempio approda processo su cantiere edilizio nel paradiso naturale di Tavolara (2)

- Si ricorda che il Gip presso il Tribunale di Olbia aveva convalidato (13 settembre 2019) il sequestro preventivo posto (6 settembre 2019) dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania in base agli accertamenti condotti dai Carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio culturale di Cagliari. La vecchia casa rurale è stata trasformata in una villa di circa 300 metri quadrati su due piani, in corso di completamento a un centinaio di metri dal mare. Le indagini di Procura e Carabinieri sono partite dall'azione avviata dal Gruppo d'intervento giuridico odv, che, su segnalazione di un gruppo di turisti, il 26 agosto 2019 aveva inoltrato in proposito una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti, coinvolgendo il ministero per i Beni e attività culturali, la Direzione generale pianificazione territoriale e vigilanza edilizia della Regione autonoma della Sardegna, la Soprintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Sassari, il Servizio tutela paesaggio e vigilanza edilizia per il Nord Sardegna della Regione autonoma della Sardegna, il comune di Olbia, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale,i Carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale, nonché informando la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania. (segue) (Rsc)