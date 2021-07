Sardegna: agricoltura, procedure semplificate per la vendita dei prodotti aziendali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività dovranno essere svolte in osservanza della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti. Nelle direttive vengono definiti: l'elenco delle spezie e ingredienti non prodotti in azienda; i requisiti dei locali destinati alle lavorazioni, alle trasformazioni e al confezionamento dei prodotti agricoli; le linee guida per la redazione del piano di autocontrollo; i quantitativi massimi, per tipologia di prodotto, assoggettabili a lavorazioni e trasformazioni, secondo quanto previsto dalla legge 26 del 2018. (Rsc)