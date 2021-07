Ercolano: prefetto Valentini a inaugurazione stanza anti-violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha partecipato, presso la tenenza dei carabinieri di Ercolano (Na), all'inaugurazione della stanza dedicata all'accoglienza delle donne nel delicato momento della denuncia di violenze e abusi alle forze dell'ordine. L'annuncio in una nota. L'aula per l'audizione delle denuncianti atti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto violento è un ambiente protetto e dedicato che tende a un approccio meno traumatico con gli investigatori e a trasmettere una sensazione di considerazione e attenzione per le sofferenze subite. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'accordo siglato tra il comando generale dell'Arma dei carabinieri e l'associazione Soroptimist international - un'organizzazione che riunisce donne con elevata professionalità e opera attraverso progetti diretti all'avanzamento della condizione femminile, la promozione dei diritti umani, l'accettazione delle diversità, lo sviluppo e la pace - ha portato alla realizzazione da parte dei club Soroptimist di numerose stanze dedicate presso le caserme e le questure, il cui numero è in costante crescita.(Ren)