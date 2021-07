Campania: Adiconsum diffida Busitalia, ripristinare attività trasporto pubblico a Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ripristinare le attività di trasporto pubblico locale in provincia di Salerno". L'Adiconsum provinciale ha diffidato la società Busitalia Campania e ha scritto ai vertici della Regione Campania: "Con le ultime disposizioni, dettate dal ministero della Salute, la regione Campania dal 21 giugno è entrata in zona bianca consentendo alla popolazione il ritorno graduale alle normali attività sociali e lavorative. Tali disposizioni hanno determinato la revoca del "coprifuoco" e pertanto ad oggi sarebbe opportuno e dovuto il ripristino di tutti i servizi, anche nelle fasce serali in cui in precedenza, a causa di questa restrizione, tali servizi erano stati soppressi". E dunque Adiconsum ha aggiunto: "Sembrerebbe che i disservizi siano dovuti alla carenza di personale di guida e ad una inadeguata programmazione dei turni che, tra l'altro ha portato a uno sciopero degli autisti della stessa Busitalia. Il ripristino immediato delle corse viene richiesto anche quale strumento necessario al contenimento della diffusione del Covid-19, infatti, vengono segnalati, nelle ultime partenze, assembramenti di viaggiatori oltre 80% della capienza prevista. In assenza di un solerte riscontro si valuteranno, a tutela dell'utenza, tutte le forme e iniziative per garantire alla cittadinanza un servizio adeguato in termini quantitativi e qualitativi". (Ren)