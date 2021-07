Imprese: Banco Bpm stanzia un plafond 50 milioni di euro a favore dei territori di Novara e Vercelli colpiti dal maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Banco Bpm, in seguito all’eccezionale ondata di maltempo che nei giorni scorsi investito con particolare violenza le province di Novara e Vercelli, ha stanziato "un plafond da 50 milioni di euro a favore delle famiglie, dei professionisti e delle aziende agricole, industriali, commerciali e artigianali che abbiano subito danni". Lo rende noto un comunicato del Banco Bpm. "Le filiali della Direzione Territoriale Novara Alessandria E Nord-Ovest (Bpn)", prosegue il comunicato, "presenti nelle due province sono pronte a valutare e proporre le opportunità più idonee al concreto supporto di famiglie e imprese del territorio, con finanziamenti a breve o a medio termine, offrendo le soluzioni più adatte alle diverse esigenze e necessità". "È molto importante confermare anche in questa improvvisa e imprevista circostanza la nostra disponibilità a sostenere le famiglie e le imprese del territorio che sono state danneggiate", commenta Massimo Marenghi, responsabile della Direzione Territoriale Novara Alessandria e Nord-Ovest (Bpn), "Come dimostrato anche durante l’emergenza sanitaria, Banco Bpm rimane sempre al fianco dei propri clienti e della Comunità, per affrontare e superare le criticità con ogni mezzo disponibile e con interventi mirati e immediati". (Com)