Abruzzo: Taglieri (M5s), pdl per incentivare il mototurismo

- "Il turismo su due ruote è un settore in pieno 'boom'. I numeri ci parlano di circa 2 miliardi di euro di fatturato, con 12 milioni di presenze l'anno e 1,5 milioni di italiani coinvolti. Cifre importanti e in costante crescita che non possono essere sottovalutate da chi governa un territorio morfologicamente adatto al mototurismo come è l'Abruzzo. Vogliamo perciò mettere sul tavolo della maggioranza di centrodestra una legge che vada a incentivare e regolamentare questo settore anche nella nostra Regione, con un occhio al green e all'inclusione verso le persone con disabilità". Con queste parole il consigliere regionale Francesco Taglieri, del Movimento cinque stelle, presenta la proposta di legge di cui è proponente e primo firmatario. "Rendere l'Abruzzo appetibile ai mototuristi è indispensabile al fine di intercettare l'enorme sviluppo economico legato a questo particolare modo di viaggiare - spiega l'esponente politico -. Spostarsi in moto significa unire il piacere di scoprire i territori, con i loro patrimoni artistici, storici e naturali, al piacere di viaggiare in libertà su un mezzo a due ruote. È un turismo esperienziale che permette di interagire facilmente con i luoghi visitati, dando l'opportunità di scegliere in modo personalizzato il livello di interesse del turista, facendolo soffermare maggiormente sui luoghi che lo incuriosiscono di più. Tra l'altro il territorio abruzzese, con la sua morfologia diversificata e la varietà dei paesaggi, con tratti costieri pianeggianti, con la zona dei trabocchi, con le colline dell'interno dai profili dolci che conducono a borghi incantevoli e con aspri ambienti di montagna, si presta molto bene al turismo motociclistico. Per questo ho voluto presentare sul tavolo della Regione Abruzzo una legge che vada a incentivare e regolamentare il mototurismo con il fine di renderlo accessibile a tutti, anche alle persone con disabilità". (segue) (Gru)