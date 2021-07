Abruzzo: Taglieri (M5s), pdl per incentivare il mototurismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E su questo punto - continua Taglieri - è stato dedicato un articolo specifico all'interno della proposta di legge, che permette alla Regione di promuovere e sostenere quelle attività di mototurismo effettuate con particolari mezzi che possano essere condotti da soggetti diversamente abili o che possano portare, oltre al conducente, anche i soggetti con problemi motori. Inoltre si contemplano dei finanziamenti specifici per favorire tali attività e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, rendendo possibile l'accesso e la fruibilità della rete mototuristica anche, ad esempio, a particolari tipologie di moto come motocarrozzette o sidecar. Mi auguro che la maggioranza composta da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, sia in grado di cogliere l'enorme potenzialità del mototurismo e dia il via alla pianificazione e alla programmazione di circuiti turistici dedicati anche per permettere, soprattutto alle aree interne, di potenziare il sistema della ricettività attraverso specifici sostegni a chi ospita e a chi arriva in determinate località attrezzate per questa nicchia di turismo su due ruote. Per attrarre turisti in moto, in generale, occorre organizzare una serie di dotazioni materiali ed immateriali che rendano accogliente la vacanza del motociclista: dalle proposte di itinerari adatti allo spostamento sulle due ruote, alle strutture ricettive attrezzate e preparate per le specifiche esigenze del viaggiatore, fino alla disponibilità di operatori qualificati che accompagnino i mototuristi, permettendo loro di vivere una vacanza ricca di scoperte, in piena sicurezza. La nostra legge - conclude sempre Taglieri - vuole proprio dare impulso alla programmazione periodica che la Regione svolge in materia di turismo, con programmi triennali e annuali". (Gru)