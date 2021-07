Napoli: Palmieri, 400 biglietti gratis per prove generali del San Carlo a piazza Plebiscito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla collaborazione tra il teatro San Carlo e l'assessorato alla Cultura si realizza nuovamente la possibilità di destinare per alcuni giorni la piazza del Plebiscito alla musica lirica sinfonica e al balletto. Il Comune di Napoli ha destinato 400 biglietti alla cittadinanza in occasione della prova generale anche dell'opera verdiana che si terrà domani dalle ore 20.15 in piazza del Plebiscito". L'annuncio in una nota del Comune. "A partire dalle ore 12, sulla home page del sito istituzionale del Comune di Napoli sarà disponibile e attivo il link con cui sarà possibile prenotare. Si precisa che indipendentemente dal numero degli accessi al sito, solo i primi potranno prenotare in piattaforma max 2 biglietti e tutto avverrà in ordine strettamente cronologico in base all'accesso. Si tratta di un meccanismo trasparente e democratico, che dimostra la volontà dell'amministrazione di usare uno strumento accessibile a tutti e egualitario sul piano delle opportunità". (segue) (Ren)