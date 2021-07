Sardegna: al Tribunale di Tempio approda processo su cantiere edilizio nel paradiso naturale di Tavolara (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo le autorizzazioni di tutti gli Enti preposti al controllo, ottenuti dopo un lungo iter - così spiegava Vittorio Marzano, il proprietario della villa in fase di ristrutturazione -. La costruzione era la casa-alloggio del custode, edificata negli anni sessanta. Anche a me piacciono le cose belle e infatti quando i lavori finiranno, la casa sarà rosa e schermata nel verde. L'ampliamento è consentito dal Piano casa regionale, dal Comune di Olbia sono già venuti a fare dei controlli e non hanno riscontrato nessuna irregolarità. Si tratta di una semplice ristrutturazione di una casa già esistente, sempre nel totale rispetto dei vincoli esistenti. Dall'ufficio tecnico del Comune di Olbia certificano la regolarità delle autorizzazioni". Secondo i Carabinieri del Ntpc, invece, "la costruzione andava avanti in totale difformità rispetto alle concessioni ottenute per la ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato già esistente. In pratica della vecchia casa non esisteva più nulla, era stato tutto demolito e ricostruito, ad eccezione di un muretto esterno che limitava la corte, e della pavimentazione interna, in dispregio delle autorizzazioni rilasciate in base al cosiddetto 'Piano casa'". In contemporanea al sequestro preventivo del cantiere, i presunti responsabili delle violazioni sono stati denunciati, in concorso tra loro, per il reato di 'opere eseguite in difformità dalle autorizzazioni edilizie e paesaggistiche concesse. Sulla piccola isola gallurese di sono presenti una pluralità di misure di tutela: dal vincolo paesaggistico al vincolo di conservazione integrale, alla presenza del sito di importanza comunitaria (Sic) "isola di Tavolara, Molara, Molarotto". (segue) (Rsc)