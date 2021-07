Sardegna: al Tribunale di Tempio approda processo su cantiere edilizio nel paradiso naturale di Tavolara (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Seri dubbi - si legge in una nota del Grig - destano le risposte da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, come quella pervenuta da parte del Servizio valutazioni ambientali (Sva) della Regione autonoma della Sardegna, contenente forti elementi di contraddizione o, perlomeno, scarsa chiarezza". Nel febbraio del 2015, hanno fatto notare gli ambientalisti, il Servizio Valutazioni Ambientali aveva richiesto per l'intervento contestato l'assoggettamento a procedura di valutazione di incidenza ambientale. Procedura poi ritirata nel giugno dello stesso anno "a condizione di non effettuare ulteriori pavimentazioni e alterazioni della morfologia "rispetto a quanto previsto in progetto e senza "aprire nuovi varchi nella vegetazione". Successivamente (nota protocollare numero 12506 del 4 giugno 2015), affermava che non era necessaria la procedura di Vinca. Come mai il Servizio valutazioni ambientali (Sva) della Regione autonoma della Sardegna ha cambiato idea dopo qualche mese? Era forse cambiato il progetto? Non sembra. Soprattutto, perché "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo" (articolo 6, comma 3°, direttiva numero 92/43/CEE), avendo la procedura di Vinca "lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale". L'associazione ecologista Gruppo d'intervento giuridico ha presentato istanza di costituzione di parte civile nel dibattimento, patrocinata dall'avvocato Susanna Deiana del Foro di Cagliari. (Rsc)