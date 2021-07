Covid: vaccini in Piemonte, superata quota 4 milioni di somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 40.539 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid ieri in Piemonte. Questo il dato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione. A 33.673è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 3.915 i 16-29enni, 2.352 i trentenni, 5.996 i quarantenni, 13.864 i cinquantenni, 4.107 i sessantenni, 6.835 i settantenni, 819 gli estremamente vulnerabili e 256 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.039.182 dosi (di cui 1.485.236 come seconde), corrispondenti al 90,8% di 4.446.580 finora disponibili per il Piemonte. “Abbiamo tagliato un altro traguardo importante che segna il ritmo veloce della nostra campagna vaccinale - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Più del 93% degli over50 che hanno aderito sono stati già vaccinati con almeno una dose, ma è fondamentale che tutta la popolazione risponda a questa chiamata, perché il vaccino è l’unica vera possibilità di proteggerci dal Covid e dalle sue varianti, garantendo la sicurezza delle nostre vite e del nostro lavoro, senza costringerci mai più a subire nuovi lockdown o limitazioni della nostra libertà”.(Rpi)