Cultura: Mic su Parma Capitale, complesso Pilotta protagonista con "De Prospectiva Pingendi" di Piero della Francesca

Online da oggi sul canale YouTube del ministero della Cultura (Mic), il nuovo video dell'ufficio stampa e comunicazione del ministero, guidato dal ministro Dario Franceschini, per celebrare due capolavori assoluti del museo nel Complesso della Pilotta nell'ambito delle iniziative per Parma Capitale della Cultura italiana: il trattato di Piero della Francesca "De Prospectiva Pingendi" e il dipinto "La Scapigliata" di Leonardo da Vinci. Il primo, conservato nella collezione della Biblioteca Palatina, è - si legge in una nota - l'unico al mondo autografo di Piero della Francesca. Un trattato di grande importanza, che affronta per la prima volta in maniera sistematica gli studi sull'ottica in un momento cruciale del Rinascimento, quando la pittura è chiamata a dimostrare pari dignità rispetto alle altre discipline artistiche, teologiche e filosofiche nella capacità di rappresentazione complessa del reale, come ricorda il direttore Simone Verde nel video.