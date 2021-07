Abruzzo: Bocchino (Lega) in difesa del Tribunale di Vasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega, "senza se e senza ma, si giocherà fino all'ultimo asso per assicurare il presidio giudiziario alla città di Vasto". Ad affermarlo è Sabrina Bocchino (Lega), consigliere regionale e consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza, che va subito al punto: "Impensabile che da qui a settembre si possa correre il rischio di calendarizzare le udienze al tribunale di Chieti che dista 80 km; siamo pronti a manifestare a Roma affinché l'emendamento 'salva tribunali minori' venga ritenuto ammissibile e quindi, in calcio d'angolo, ripristinare lo status quo fino al 2024" incalza la Bocchino. "Mi preme sottolineare, in questa circostanza particolare, l'importanza basilare degli esponenti nazionali della Lega e di Forza Italia che si stanno adoperando a tutela degli uffici giudiziari della provincia dell'Aquila e di Chieti, questo impegno deve arrivare forte e chiaro ai cittadini. La Lega è da sempre in prima linea per la salvaguardia dei tribunali minori, lo dimostra la legge approvata all'unanimità, presentata dal Gruppo consiliare Lega Salvini Premier, che prevede la ripartizione delle spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture integralmente a carico del bilancio degli Enti locali e della Regione. Resterebbero a carico dello Stato - conclude - le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria".(Gru)