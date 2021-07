Governo: Gava, abitanti Vajont simbolo resilienza, lavoriamo per sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Vajont "festeggia oggi i 50 anni dalla sua costituzione: è un Comune 'giovane', ma che, come pochi, ha sviluppato un fortissimo senso della comunità. Questo Comune è nato per accogliere persone ferite, che avevano subito lutti gravissimi, testimoni di un dramma senza precedenti: gli abitanti impersonificano come pochi il concetto di resilienza". Lo ha detto Vannia Gava, sottosegretario la Transizione ecologica e capo dipartimento Ambiente della Lega, nel corso della cerimonia per i 50 anni del comune di Vajont. "Continueremo a lavorare e ad investire per garantire una migliore qualità della vita e uno sviluppo sostenibile che si traduca in opportunità per chi nasce in luoghi come questi di realizzarsi", ha aggiunto.(Rin)