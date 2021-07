Abruzzo: agricoltura, le decisioni della Giunta regionale a sostegno del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese, su proposta del vice presidente ed assessore all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, disco verde della Giunta regionale allo schema di protocollo d'intesa riguardante la collaborazione tra la regione Abruzzo (dipartimento Agricoltura ed il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, centro di ricerca foreste e legno - Crea Foreste e legno), al fine di avviare forme di collaborazione di natura tecnico-scientifica ed istituzionale per la gestione del patrimonio agrosilvopastorale. Sempre su proposta di Imprudente, la Giunta ha adottato misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti di legge, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali, mediante l'utilizzo di fonti idriche aggiuntive, nell'area dell'ambito Pescarese Ente regionale Servizio idrico con la necessità di attivare il campo Pozzi esistente a Bussi sul Tirino e nell'ambito del sistema acquedottistico del Ruzzo, con conseguente necessità di attivare in tempi brevi il potabilizzatore di Montorio al Vomano. (Gru)