Abruzzo: martedì a Sulmona convegno per ricordare ex leader Dc, Remo Gaspari

- Anche a Sulmona, così come già stanno facendo in tante altre località abruzzesi, si intende ricordare la figura di Remo Gaspari dieci volte parlamentare,16 ministro nei più importanti dicasteri (Difesa, Poste e trasporti, Funzione pubblica, Protezione civile), uomo delle istituzioni ma sopratrutto convinto sostenitore delle esigenze dell'Abruzzo a cento anni dalla nascita (Gissi 10 luglio 1921) e a dieci anni dalla scomparsa (Gissi 19 luglio 2011) si terrà un convegno sul tema "L'Abruzzo di Remo Gaspari" per conoscere, per capire, per non dimenticare, in programma per martedì 13 luglio alle 18 presso il cortile di palazzo dell'Annunziata della città ovidiana. All'iniziativa promossa dagli Amici di Sulmona e del Centro Abruzzo di Remo Gaspari in collaborazione con il Centro Studi "Giuseppe Bolino" parteciperanno: il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, Giorgio Bolino; Lando Sciuba (ex sindaco di Sulmona), Franco La Civita (ex sindaco di Sulmona) e Lucio Gaspari. Coordinerà i lavori il giornalista Carlo Gizzi.(Gru)