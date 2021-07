Milano 2021: Bernardo, cavallo di battaglia? Ascoltare le periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impegno del candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, comincerà la sua campagna elettorale dall'ascolto delle periferie. Lo ha detto parlando a margine di un'iniziativa di Fratelli d'Italia contro il ddl Zan in piazza San Babila. "È irrinunciabile ascoltare le persone, soprattutto nelle periferie, perché non sono state ascoltate", ha detto Bernardo ai giornalisti che chiedevano quale sia il suo cavallo di battaglia per la campagna elettorale. "Le periferie - ha aggiunto - bisogna ascoltarle, ma bisogna ascoltare anche il centro e ascoltare le persone che non sono state ascoltate. Quando mi chiedono cosa tifo, io rispondo che tifo Milano e i cittadini di Milano e quelli che dobbiamo attrarre dall'altra parte d'Europa e anche del mondo".(Rem)