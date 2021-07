Sanità: Zaia (Veneto) a Fnopi, rafforzare assistenza territoriali a di prossimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione del Veneto, con una sanità territoriale "molto sviluppata, è sicuramente riuscita a far fronte all’avanzata della pandemia, evitando l’assalto agli ospedali e riuscendo a gestire l’emergenza in primis attraverso la cosiddetta medicina di prossimità", ha dichiarato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, nel suo saluto al Congresso nazionale itinerante della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) che ha toccato Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. "Rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale e di prossimità - ha aggiunto - significa avere un quadro completo della realtà regionale per potenziare o creare nuovi strutture e presidi territoriali come gli Ospedali di comunità, avvicinando sempre di più la sanità ai pazienti con nuovi modelli organizzativi e strumenti informativi adeguati, con la digitalizzazione e l'aggiornamento tecnologico. Esprimo a voi tutti - ha concluso - la mia gratitudine per l’umanità, la bravura e l’abnegazione dimostrate nella cura dei pazienti". (Rin)