Innovazione: Ascani, Torino al centro del sistema Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho visitato tante realtà nel campo dell'innovazione che guardano al futuro e confermano la città di Torino come uno dei centri del sistema Italia, coniugando lo sviluppo delle nuove tecnologie alla formazione e alla crescita della competenza delle persone". Lo ha dichiarato a Torino la sottosegretaria allo Sviluppo economico e vicepresidente del Partito democratico, Anna Ascani, che stamattina ha dedicato la prima parte della sua visita nel capoluogo piemontese ad alcuni centri di eccellenza nel campo dell'innovazione. Dopo il Csi Next, la casa delle tecnologie emergenti di Torino - progetto voluto dal Comune di Torino e finanziato in parte dal Governo - è stata la volta del Competence Center Cim4.0, centro di formazione costituito da Politecnico e Università di Torino, insieme a 23 partner industriali. (segue) (Com)