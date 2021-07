Venezia: Brunetta, farne la più antica città del futuro, modello per mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è il momento Italia con due W, Wembley e Wimbledon, ma anche con una V, Venezia. L'accordo siglato ieri all'Arsenale dai ministri dell'Economia del G20 segna un passaggio storico per la coesione e la coesistenza a livello internazionale, nel segno di maggiore giustizia per quanto riguarda il comportamento delle multinazionali. La Fondazione si inserisce in questo 'momento Venezia', nella direzione di una green economy a misura umana. Acqua e verde, passato e futuro, sviluppo e inclusione sociale. Perché tutto questo non avrebbe significato se non volesse dire anche ripopolamento: residenti vivi, umani, sostenibili. Ecco il momento Italia, il momento Venezia. Venezia, la più antica città del futuro", ha concluso Brunetta. (Rin)