Olimpiadi 2026: Morelli, ottime notizie, 35 milioni in più per impianti sportivi

- "Ottime notizie dalla commissione Bilancio della Camera dove è stato approvato un emendamento al decreto Sostegni bis che prevede lo stanziamento di 35 milioni destinati a interventi infrastrutturali su impianti sportivi per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026. Una somma importante che dimostra l’impegno del Parlamento su un emendamento presentato dal gruppo Lega per la realizzazione del più grande evento di respiro europeo post Covid". Lo dichiara in una nota Alessandro Morelli, viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, con delega al coordinamento delle opere legate alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 che aggiunge: "Dobbiamo recuperare due anni di immobilismo e solo remando tutti nella stessa direzione otterremo un risultato storico". (Com)