Sanità: Fedriga (Regioni) a infermieri, abbiamo bisogno di voi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo infrastrutture, "servono le persone", ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e della regione Friuli-Venezia Giulia, incontrando i vertici della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), in occasione della tappa di Nord Est del Congresso nazionale itinerante della Federazione che ha toccato Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. "Dobbiamo lavorare assieme e ridare forza al protocollo Fnopi-Regioni e Province autonome sottoscritto a fine 2018 - ha proseguito Fedriga - non solo per dare una soluzione alla carenza di organici infermieristici che sta mettendo in seria crisi le amministrazioni regionali, ma anche per trovare un nuovo equilibrio all’assistenza sul territorio e negli ospedali e per il recupero delle prestazioni rimaste indietro con la pandemia". (segue) (Rin)