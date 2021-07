Cuneo: Piemonte, nuovo ospedale da campo all'aeroporto di Levaldigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione di affidare al Piemonte la realizzazione di questa importante struttura sanitaria internazionale – osserva Icardi -, conferma l’assoluta bontà del lavoro svolto in questi anni dalla Maxiemergenza 118 regionale, che ha saputo guadagnarsi sul campo la stima di tutti i Paesi in cui ha operato, tra i quali recentemente l’India e l’Armenia per la pandemia del Covid-19. Per la Regione significa diventare un punto di riferimento internazionale anche per la formazione degli operatori della Maxiemergenza, che verranno a Levaldigi per i corsi di aggiornamento professionale. Si tratta anche di un segnale importante per l’aeroporto di Cuneo, con la precisa volontà politica di riconosce l’importanza dello scalo e di investirvi. L’area individuata è particolarmente idonea alla collocazione dell’Emt3, in quanto già provvista di servizi quali fibra ottica, fognatura e acquedotto, consentendo di ridurre i costi altrimenti destinati alle opere di urbanizzazione". Sul piano pratico, il progetto per la nuova struttura prevede la costruzione di un edificio di tre piani, con una superficie di 2.000 metri per piano, in cui troverà posto anche la nuova sede della Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte, nelle immediate vicinanze della sede dell’Emt2, collocato nel medesimo aeroporto di Cuneo Levaldigi. (Rpi)