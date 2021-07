Lavoro: Bernini (FI) su Gkn, crisi non si trasformi in massacro sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una crisi aziendale "non può trasformarsi in un massacro sociale. E’ inconcepibile quanto sta accadendo alla Gkn di Campi Bisenzio, con 422 lavoratori licenziati senza preavviso con una semplice Pec sul telefonino. Pur in un mercato dell’auto in profonda trasformazione, ci sono margini di produttività che vanno assolutamente salvaguardati". Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. L’Italia "non può diventare teatro di scorrerie di multinazionali e fondi d’investimento che calpestano i diritti basilari dei lavoratori. Ci vuole una risposta forte e immediata delle istituzioni, e sono certa che il Mise e la regione Toscana si attiveranno per aprire un tavolo urgentissimo di trattativa", conclude.(Com)