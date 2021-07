Sicurezza: Salvini, voglio Paese in cui ragazze possano vestire come vogliono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio vivere in un Paese in cui le ragazze dai 10 ai 90 anni possano vestire come vogliono, uscire all'ora che vogliono e andare a fare il bagno come vogliono. Certa mentalità mi sembra veramente arretrata e fuori dal mondo". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando dai banchetti per la firma dei referendum sulla giustizia di Lido di Camaiore, la spiegazione offerta da un consigliere comunale di Fratelli agli eccessi della movida e cioè che sarebbero colpa degli abiti succinti che indossano le ragazze. (Rin)