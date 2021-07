Sardegna: Salvini e Centinaio, grande risultato latte a 1 euro, Lega continuerà a vigilare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stagione "da record per il latte ovicaprino sardo, il cui prezzo ha finalmente toccato (e leggermente superato) un euro. Quando avevamo convocato industriali e pastori al Viminale, qualche osservatore e politico di sinistra sosteneva che una cifra simile sarebbe stata impossibile. Invece proprio quell’intervento, a cui seguì un decreto, è stato un passo fondamentale per ottenere il risultato di cui parliamo adesso. Alla faccia di chi, anche recentemente, ha continuato ad attaccare la Lega". Lo affermano in una nota congiunta il leader della Lega Matteo Salvini e il sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali Gianmarco Centinaio. "Noi, alle polemiche preferiamo i fatti. Ora il nostro compito è continuare a vigilare nell’interesse di tutta la filiera. La straordinaria Sardegna è nel nostro cuore: volere è potere", concludono. (Com)