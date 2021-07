Sicurezza: Bernardo, c'è paura a uscire di casa, servono più persone per strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano c'è un problema di percezione della sicurezza da affrontare, secondo il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo. "La cosa importante è ringraziare le Forze dell'ordine, le donne e gli uomini della Polizia locale (che non volevano stare a casa durante il Covid, volevano uscire e non gli è stato permesso). Oggi i dati della criminalità sono sicuramente in riduzione, perché i dati li conoscete, ma il problema vero è la percezione della non sicurezza, che sembra per le persone per sempre e invincibile. Noi questo lo combatteremo", ha detto Bernardo a margine di un'iniziativa di Fratelli d'Italia contro il ddl Zan in piazza San Babila. A chi gli chiedeva se servano più vigili, il candidato del centrodestra ha risposto: "Servono più persone per la strada". "In viale Sarca e Inganni ci sono delle persone che hanno paura di uscire da casa. La sicurezza è importante", ha concluso Bernardo.(Rem)