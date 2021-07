Milano 2021: Bernardo, vedrò finale Europei ospite di famiglia in periferia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo, domenica sera vedrà la finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra ospite di una famiglia in un quartiere periferico del capoluogo lombardo. Lo ha annunciato parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa di Fratelli d'Italia contro il ddl Zan in piazza San Babila. "La nostra battaglia sarà contro la solitudine e di solitudine ce n'è tanta e toglie la dignità", ha detto, anticipando: "Domani sera, invece di vedere la partita in un bel salotto, sono insieme a una bellissima famiglia nella periferia di Milano che mi ha invitato e mi ospiterà per vederla. Ovviamente non dico il nome e la zona".(Rem)