Omofobia: Bernardo, approverei ddl Zan con correzioni

- Sì al ddl Zan, ma solo con correzioni. È questa la posizione del candidato sindaco di centrodestra a Milano, Luca Bernardo, che questa mattina ha partecipato a un'iniziativa di Fratelli d'Italia contro il ddl Zan. A chi gli chiedeva se approverebbe il disegno di legge contro l'omotransfobia, Bernardo ha risposto: "Il disegno di legge con delle correzioni, perché il reato di opinione non può essere considerato. La persona viene sempre prima". "La più bella risposta - ha aggiunto - l'ha data la presidente di Arcilesbica, Cristina Gramolini: il no alla violenza, il no all'omofobia, come al bullismo, a tutto quello che è violenza contro la persona. La mia campagna elettorale è fatta sulla centralità della persona, perché arrivo dal mondo della sanità e del sociale". Ai giornalisti che gli chiedevano se da sindaco confermerebbe il patrocinio al Pride, Bernardo ha risposto: "Credo che bisogna sostenere le cose belle, che parlano della centralità delle persone. Per lavoro faccio il medico e ho sempre sostenuto il 'no' a tutto ciò che è violenza, negatività e cose che possono portare a omofobia, bullismo e violenza contro le donne. Per me per prima viene la persona, uomo o donna non c'è distinzione".(Rem)