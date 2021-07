© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Invece di continuare a minacciare di chiudere le scuole, De Luca si occupi seriamente di fare la campagna vaccinale per i più giovani. Contano i fatti, non le chiacchiere”. Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Campania su Twitter.(Ren)